Клуб домовляється щодо подвійного гучного підписання.
Каліду Кулібалі, Getty Images
13 липня 2022, 08:35
Останніми днями лондонський Челсі аж надто пожвавився на трансферному ринку, тому слідом за нападником Манчестер Сіті Рахімом Стерлінгом клуб найближчим часом планує суттєво посилити власний центр захисту.
І якщо про перехід ще одного виконавця зі стану чинних чемпіонів Англії, Натана Аке, стало відомо ще раніше, то домовленість щодо трансферу гравця італійського Наполі Каліду Кулібалі — справа останніх днів.
Згідно з даними італійської преси, стало відомо про умови майбутнього контракту 31-річного сенегальця: 10 млн євро річної заробітної платні, включно з бонусами, за п’ятирічну угоду, у той час як за власне придбання Челсі сплатить "південцям" 38 млн євро + різноманітні бонуси в загальному обсязі 2 млн євро.
Очікується, що найближчими днями лондонський клуб зробить одразу потрійне оголошення щодо власних новачків.