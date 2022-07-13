Англия

Клуб домовляється щодо подвійного гучного підписання.

Останніми днями лондонський Челсі аж надто пожвавився на трансферному ринку, тому слідом за нападником Манчестер Сіті Рахімом Стерлінгом клуб найближчим часом планує суттєво посилити власний центр захисту.

І якщо про перехід ще одного виконавця зі стану чинних чемпіонів Англії, Натана Аке, стало відомо ще раніше, то домовленість щодо трансферу гравця італійського Наполі Каліду Кулібалі — справа останніх днів.

Згідно з даними італійської преси, стало відомо про умови майбутнього контракту 31-річного сенегальця: 10 млн євро річної заробітної платні, включно з бонусами, за п’ятирічну угоду, у той час як за власне придбання Челсі сплатить "південцям" 38 млн євро + різноманітні бонуси в загальному обсязі 2 млн євро.

Очікується, що найближчими днями лондонський клуб зробить одразу потрійне оголошення щодо власних новачків.