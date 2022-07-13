Англия

Все йде до того, що трансфер так і не відбудеться.

Не перший місяць тривають переговори між агентами Френкі Де Йонга, каталонською Барселоною та Манчестер Юнайтед.

Клуби змогли досягти згоди стосовно футболіста, однак трансфер може не відбутись — футболіст не палає бажанням залишати свій клуб.

Агенти нідерландця вже довели до відома представникам "червоних дияволів" бажання Де Йонга, повідомляє Фабріціо Романо. Наразі угода застопорилась.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що де Йонг повернувся до роботи з Барселоною на тлі чуток щодо трансферу до МЮ.