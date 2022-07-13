Все йде до того, що трансфер так і не відбудеться.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
13 липня 2022, 12:45
Не перший місяць тривають переговори між агентами Френкі Де Йонга, каталонською Барселоною та Манчестер Юнайтед.
Клуби змогли досягти згоди стосовно футболіста, однак трансфер може не відбутись — футболіст не палає бажанням залишати свій клуб.
Агенти нідерландця вже довели до відома представникам "червоних дияволів" бажання Де Йонга, повідомляє Фабріціо Романо. Наразі угода застопорилась.
У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що де Йонг повернувся до роботи з Барселоною на тлі чуток щодо трансферу до МЮ.