Испания

Доля нідерландського виконавця залишається невизначеною.

Майбутнє нідерландського півзахисника каталонської Барселони Френкі де Йонга стало однією з найбільших інтриг у поточному трансферному вікні.

Англійський Манчестер Юнайтед, та особисто його новий головний тренер Ерік тен Хаг, зацікавлені в придбанні 25-річного виконавця, та й власне "блаугранас" не мають нічого проти того, аби отримати великі кошти на свої омріяні придбання.

Проте повсякчас щось заважає відбутись успішним перемовинам між клубами.

Як повідомляють різноманітні джерела, напередодні Френкі долучився до розташування команди, яка розпочала підготовку до нового сезону, що відбулось на тлі зменшення шансів на його перехід до складу "Червоних дияволів".

Однак розмови щодо можливого трансферу не припиняються ні на мить у жодному з таборів.

Барселона найближчими днями збиратиме зустріч між Хаві та спортивним керівництвом задля визначення подальшої долі де Йонга в клубі, тоді як Манчестер Юнайтед розмірковує над покращенням власної пропозиції.

Складнощі для каталонців полягають у тому, що вони будували свій трансферний бюджет цього літа з розрахунком на продаж нідерландського півзахисника.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.