Англия

Лондонці оголосили склад на передсезонний тур.

Лондонський Арсенал розпочинає підготовку до нового сезону Англійської Прем'єр-Ліги.

Так, "каноніри" відправляються у десятиденний тур по Сполученим Штатам Америки. Серед усіх футболістів, що Мікель Артета взяв з собою слід виділити Ектора Бельєріна, Бернда Лено та Томаса Партея.

Перший двох виконавців Арсенал мав намір продати цього літа, а що стосується ганського хавбека, то в англійських ЗМІ ходили чутки, що він не встиг відновитись після травми. Також мусувалась інформація про те, що футболіст знаходиться у слідчому ізоляторі.

Повний склад:

Воротарі: Аарон Рамсдейл, Бернд Лено, Метт Тернер, Алекс Рунарссон, Артур Оконво.

Захисники: Кіран Тірні, Нуно Тавареш, Габріел, Пабло Марі, Бен Уайт, Роб Холдінг, Вільям Саліба, Ектор Бельєлін, Седрік Соарес, Такехіро Томіясу, Руелл Волтерс.

Півзахисники: Мохамед Ельнені, Томас Партей, Лукас Торрейра, Альберт-Самбі Локонга, Еміль Сміт-Роу, Граніт Джака, Фабіу Вієйра, Ріс Нельсон, Ейнслі Мейтленд-Найлз.

Нападники: Габріель Жезус, Ніколя Пепе, Габріель Мартінеллі, Едді Нкетіа, Маркіньос, Фоларін Балогун.

Раніше повідомлялось, що Роналду не полетів із МЮ на передсезонне турне.