Англия

Положення португальця у МЮ досі невідоме.

Нападник Кріштіану Роналду вже четвертий день не з'являється на базу Манчестер Юнайтед, де повним ходом йдуть тренування.

Як повідомляють англійські та світові ЗМІ, португалець не полетить з МЮ у передсезонне турне у Бангкок.

Відомо, що немає жодних гарантій того, що він взагалі приєднається до клубу в ході подорожі Таїландом та Австралією.

Футболіст отримав додаткові вихідні через сімейні причини. Юнайтед готов чекати на футболіста та не бажає його продавати.

Раніше повідомлялось, що лондонський Челсі готовий запропонувати МЮ 14 мільйонів фунтів за Роналду.