Англия

Віковий нападник залишив Саутгемптон.

Нападник Шейн Лонг в літнє трансферне вікно залишив англійський Саутгемптон на правах вільного агента.

Футболіст вирішив повернутися у Редінг, який грає у Чемпіоншипі. Невідомо, на скільки з ним підписаний контракт.

35-річний Лонг свої перші кроки в англійському футболі робив саме у Редінгу. Він перебрався до "роялс" у 2005, та, провівши 202 матчі, у 2011 переїхав у Вест Бромвіч.

У складі Саутгемптона, за який ірландець грав з 2014 року, він зіграв 243 матчі, забив 37 голів та віддав 27 асистів.

Також у його кар'єрі були Галл Сіті (17/4/1) та Борнмут (12/2). Зазначимо, що Лонг став автором найшвидшого голу в історії АПЛ.