Англия

Залишилось лише підтвердити переказ коштів на рахунки Аяксу.

Англійський Манчестер Юнайтед дуже повільно ввійшов до цьогорічної літньої трансферної кампанії, проте до моменту початку липня вже почав потрохи оживати в процесі перемовин.

"Червоні дияволи" не тільки брали участь у скандальній ситуації з нападником Кріштіану Роналду, але й домовлялись щодо трансферів із нідерландським захисником Тайреллом Маласією та півзахисником Крістіаном Еріксеном, до яких пізніше долучився гравець амстердамського Аяксу Лісандро Мартінес.

Напередодні відбулась зустріч між англійським та нідерландським клубами, за підсумками якої італійський журналіст Фабріціо Романо радо повідомив щодо досягнення домовленості між представниками Юнайтед та агентами гравця про умови особистого контракту 24-річного виконавця.

Команда з Манчестера також домовилась про суму відступних за футболіста в розмірі 55 млн євро, із якою представники клубу поїхали назад до Великої Британії задля узгодження з фінансовим відділом.

Відомо, що сьогодні, 14 липня, відбудеться ще один раунд перемовин, за підсумками якого й буде вирішена доля цього трансферу.

У цьому сезоні Мартінес відіграв 36 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.