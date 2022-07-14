Німецький фахівець наголосив на інших цілях.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
14 липня 2022, 14:17
Головний тренер Челсі Томас Тухель вирішив не підписувати Кріштіану Роналду, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, німецький фахівець ухвалив остаточне рішення.
Справа в тому, що агент Роналду Жорже Мендеш вів переговори з Тоддом Болі, але у нинішній трансферній політиці Челсі зараз остаточне слово за тренером.
Тухель не зацікавлений у придбанні Роналду, а Челсі зосереджений на інших цілях.
Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.