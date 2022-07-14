Англия

"Сині" знаходяться у пошуку універсального гравця.

Челсі продовжує роботу на трансферному ринку, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, "сині" хочуть придбати універсального футболіста, котрий здатний підмінити на правому фланзі захисту Ріса Джеймса.

Таким чином, цього літа Челсі може придбати чотирьох захисників: Каліду Кулібалі на межі переходу, також клуб близький до покупки Натана Аке і виявляє серйозний інтерес до Преснеля Кімпембе.

Враховуючи те, що Челсі грає за схемою в три захисники, а Джеймс виконує роль вінгбека, в ідеалі "сині" хотіли б підписати гравця, який зміг би зіграти як вінгера, так і вінгбека.