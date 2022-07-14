Англия

"Городяни" виявляють інтерес до французького захисника.

Манчестер Сіті включиться у боротьбу за Жюля Кунде, якщо Натан Аке покине "міщан", повідомляє ESPN.

Зазначимо, що нідерландський футболіст близький до переходу до Челсі, внаслідок чого манчестерському колективу знадобиться заміна.

На Кунде також претендує Барселона, тож "міщанам" доведеться боротися за француза.

Зазначимо, що Манчестер Сіті також виявляє інтерес до Пау Торреса з Вільярреала.

Нагадаємо, що Севілья оцінює Кунде приблизно у 60-65 мільйонів євро.