Англия

Претенденти не змогли задовольнити фінансові потребу "містян".

Центральний захисник Манчестер Сіті Натан Аке залишиться гравцем своєї команди на сезон-2022/23.

Довгий час на футболіста претендував лондонський Челсі, за який нідерландець виступав із 2012 по 2017 рік, але зрештою "сині" не змогли задовольнити фінансові апетити Манчестер Сіті, повідомляє Девід Орнтшейн.

Очікується, що на тлі цього Аке буде грати більш ключову роль у команді Гвардіоли наступного сезону.

Раніше повідомлялось, що Челсі невдовзі купить Каліду Кулібалі.