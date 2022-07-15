Англия

Українець стає все ближче до "канонірів".

Універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко став ще ближче до трансферу в стан лондонського Арсеналу.

Команди домовились про перехід футболіста за 35 млн євро, повідомляє Daily Mail. В послугах Зінченка зацікавлений особисто Мікель Артета, який хоче зробити свій склад більш універсальним, щоб не так сильно залежати від травм тих чи інших футболістів.

Хосеп Гвардіола погодився відпустити свого гравця до Лондону в пошуках ігрової практики, адже минулого сезону Зінченко зіграв всього 15 матчів в рамках Прем'єр-Ліги.

Нагадаємо, клуб із північної частини столиці Великобританії також може підсилитися кумом Зінченка — Миколою Матвієнком.