Англия

Український захисник може продовжити кар'єру у англійській Прем'єр-лізі.

Микола Матвієнко знову зацікавив Арсенал, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "каноніри" виявили інтерес до українського футболіста після того, як програли боротьбу Манчестер Юнайтед за Лісандро Лопеса з Аякса. Матвієнко є альтернативою аргентинському гравцю.

Нагадаємо, що інтерес до Матвієнка також виявляють Аякс та Фейєнорд.

Зазначимо, що Арсенал також виявляє інтерес до іншого українського футболіста Олександра Зінченка. Якщо припустити, що "канонірам" вдасться придбати двох українців, то за Арсенал виступатимуть два кума (Матвієнко хрестив дочку Зінченка).