Англия

Кияни зіграють проти команди Миколенка в рамках благодійного матчу.

В черговому благодійному матчі київське Динамо зустрінеться із Евертоном, у складі якого грає Віталій Миколенко.

У вільному продажі з'явились квитки на майбутній поєдинок. Відзначається, що в одні руки продається не більше одного квитка.

Всі зароблені кошти підуть на допомогу постраждалим українцям від російських нацистів.

Матч відбудеться у п'ятницю, 29 липня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що 27 липня кияни зустрінуться у матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.