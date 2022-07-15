Кияни зіграють проти команди Миколенка в рамках благодійного матчу.
фото евертон
15 липня 2022, 13:00
В черговому благодійному матчі київське Динамо зустрінеться із Евертоном, у складі якого грає Віталій Миколенко.
У вільному продажі з'явились квитки на майбутній поєдинок. Відзначається, що в одні руки продається не більше одного квитка.
Всі зароблені кошти підуть на допомогу постраждалим українцям від російських нацистів.
Матч відбудеться у п'ятницю, 29 липня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Відзначимо, що 27 липня кияни зустрінуться у матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.