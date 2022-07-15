Англия

Данський хавбек дав свій перший коментар у якості гравця Манчестер Юнайтед.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання атакуючого півзахисника Крістіана Еріксена, права якого раніше належали Брентфорду.

30-річний данець поділився емоціями від свого переходу до нового клубу на правах вільного агента.

"Манчестер Юнайтед — особливий клуб, і я не можу дочекатися, щоб почати грати за нього. Я мав честь грати на Олд Траффорд багато разів, але робити це в червоній футболці Юнайтед буде неймовірним відчуттям.

Я бачив роботу Еріка тен Хага в Аяксі і знаю рівень деталізації та підготовки, які він і його співробітники вкладають щодня. Зрозуміло, що він фантастичний тренер.

Поспілкувавшись із ним і дізнавшись більше про його бачення та те, як він хоче, щоб команда грала, я ще більше радію, дивлячись у майбутнє. У мене все ще є великі амбіції в футболі, я знаю, що я можу багато чого досягти, і це ідеальне місце для продовження моєї подорожі", — цитує слова Еріксена офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за "бджіл" 11 матчів в англійській Прем'єр-лізі, забив один м'яч і зробив чотири результативні передачі.