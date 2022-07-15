Англия

Хавбек став другим літнім новачкам "дияволів".

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен став гравцем Манчестер Юнайтед.

Контракт підписано до літа 2025 року.

Еріксен перейшов до лав "червоних дияволів" на правах вільного агента, оскільки його угода із Брентфордом добігла свого кінця.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за "бджіл" 11 матчів в англійській Прем'єр-лізі, забив один м'яч і зробив чотири результативні передачі.

Раніше МЮ оголосили про підписання Тайрелла Маласії.