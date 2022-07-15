Англия

Український півзахисник близький до того, щоб приєднатися до команди Мікеля Артети.

Атакуючий півзахисник національної збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який також може зіграти на позиції лівого захисника, у літнє трансферне вікно може стати гравцем лондонського Арсеналу.

Як повідомляє журналіст Чарлі Воттс, "містяни" та "каноніри" поки не погодили фінансові умови угоди щодо 25-річного українця, проте обговорення тривають і рухаються у правильному напрямку.

За інформацією джерела, усі сторони працюють над завершенням цього трансферу, а самі переговори йдуть добре.

Раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті готовий відпустити Олександра Зінченка до Арсеналу.