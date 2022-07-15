Англия

Футболіст збірної України може змінити клуб у англійській Прем'єр-лізі.

Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Це підтверджує авторитетний журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "міщан" готове відпустити українського футболіста, яким цікавиться Арсенал. При цьому наголошується, що лондонський клуб уже готує пропозицію про трансфер.

Також наголошується, що захисник "городян" Натан Аке залишиться в Манчестері, незважаючи на узгоджений особистий контракт із Челсі. Таке рішення сторони ухвалили після розмови з головним тренером Хосепом Гвардіолою.

Через рішення щодо Аке, Челсі продовжує працювати над переходом Преснеля Кімпембе з ПСЖ.