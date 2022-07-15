Лідер атаки Бернлі з великою ймовірністю може приєднатися до "ірисок".
Максвел Корне, getty images
15 липня 2022, 21:59
Атакуючий півзахисник Бернлі Максвел Корне, команда якого вилетіла до Чемпіоншипу за підсумками минулого сезону АПЛ, ризикує змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн, Евертон працює над підписанням 25-річного івуарійця.
За інформацією джерела, інші клуби також зацікавлені у Корне, але у нинішній ситуації Евертон є головним претендентом на його підписання.
Минулого сезону АПЛ Максвел Корне провів 26 поєдинків, у яких йому вдалося забити 9 голів і віддати 1 асист.