Англия

Керманич Челсі прокоментував свіже підписання.

Напередодні лондонський Челсі та італійський Наполі синхронно оголосили про переїзд центрального захисника Каліду Кулібалі з Неаполя до Лондону.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель не залишився осторонь від цієї події, прокоментувавши факт придбання нового футболіста його клубом.

"Я дуже радий, що він підписав контракт і приєднався до нашої команди.

Він — наш другий трансфер цього літа. І знову це — сильний гравець, потужна особистість із великим досвідом.

Із нашої точки зору, Каліду — ідеальне поповнення нашого складу", — заявив німецький фахівець.

Вартість цього трансферу склала 40 млн євро.

Нагадаємо, що раніше стали відомі умови контракту 31-річного сенегальця в Челсі.