Залишилось узгодити деталі персонального контракту.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
16 липня 2022, 10:16
Фланговий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко стає все ближче до трансферу в Арсенал.
Клуби погодили суму переходу у 30 млн євро, повідомляє Фабріціо Романо. Наразі тривають переговори між лондонцями та оточенням футболіста стосовно персонального контракту.
Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, яку суму заплатить Арсенал Манчестер Сіті за трансфер Олександра Зінченка.