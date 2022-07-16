Англия

Залишилось узгодити деталі персонального контракту.

Фланговий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко стає все ближче до трансферу в Арсенал.

Клуби погодили суму переходу у 30 млн євро, повідомляє Фабріціо Романо. Наразі тривають переговори між лондонцями та оточенням футболіста стосовно персонального контракту.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, яку суму заплатить Арсенал Манчестер Сіті за трансфер Олександра Зінченка.