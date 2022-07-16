Англия

Юнака вважають одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління.

Англійський Саутгемптон на початку минулого сезону ризикнув орендувати 20-річного албанського нападника лондонського Челсі Армандо Брою, у підсумку засвітивши його талант на рівні англійської Прем’єр-ліги.

І ось тепер, під час літньої трансферної кампанії, за обдарованим юнаком полюють різноманітні клуби вже не тільки з Англії.

Проте зробити першу грошовиту пропозицію щодо можливого придбання цього футболіста, окрім лондонського Вест Гема, не наважився ніхто.

Майже 30 млн євро — початкова ставка "молотобійців" повною мірою розкриває ступінь їхньої зацікавленості в Армандо.

Відзначимо, що близько 6 млн євро з цієї суми "залізні" планують виплатити в якості різноманітних бонусів.

За минулий футбольний рік Броя відіграв у 38 матчах, забивши дев’ять голів та віддавши один гольовий пас.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Челсі Томас Тухель запевнив, що його клуб не має намірів продавати албанського форварда.