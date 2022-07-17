Представники АПЛ провели спаринг.
ФОТО ФК ЕВЕРТОН
17 липня 2022, 09:27
У рамках товариського поєдинку, який відбувався у США, лондонський Арсенал переміг Еверотон.
У першому таймі господарі двічі вразили ворота Джордана Пікфорда. Рахунок відкрив літній новачок "канонірів" Габріел Жезус на 33 хвилині.
Через три хвилини на табло горів рахунок 2:0. Букайо Сака скористався пасом від Мартінеллі та забив другий м'яч для своєї команди.
У другому таймі обидва колективи повністю змінили склад. В Евертона на поле з'явився український захисник Віталій Миколенко. Але рахунок так і не змінився.
Арсенал — Евертон 2:0
Голи: Жезус, 33, Сака, 36