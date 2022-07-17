Англия

Представники АПЛ провели спаринг.

У рамках товариського поєдинку, який відбувався у США, лондонський Арсенал переміг Еверотон.

У першому таймі господарі двічі вразили ворота Джордана Пікфорда. Рахунок відкрив літній новачок "канонірів" Габріел Жезус на 33 хвилині.

Через три хвилини на табло горів рахунок 2:0. Букайо Сака скористався пасом від Мартінеллі та забив другий м'яч для своєї команди.

У другому таймі обидва колективи повністю змінили склад. В Евертона на поле з'явився український захисник Віталій Миколенко. Але рахунок так і не змінився.

Арсенал — Евертон 2:0

Голи: Жезус, 33, Сака, 36