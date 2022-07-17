Англия

"Сині" на останніх хвилинах вирвали перемогу.

Челсі, як і багато інших представників АПЛ, проводить свої тренувальні збори у США.

Команда Томаса Тухеля зіграла товариський матч у Лас Вегасі, а суперником стала мексиканська Америка.

У першому таймі рахунок так і не було відкрито, а у другому було куди цікавіше.

"Сині" вийшли уперед на 55 хвилині — точним ударом відмітився Тімо Вернер. Але вже за 5 хвилин лондонці привезли гол самі собі — у свої ворота зрізав м'яч Ріс Джеймс.

Все ж зумів представник АПЛ дотиснути свого суперника. Маунт с паса Алонсо переграв голкіпера.

Челсі - Америка 2:1

Голи: Вернер, 55, Маунт, 83 — Джеймс (АГ), 60

Челсі (1 тайм): Кепа, Чалоба, Сілва, Сарр, Хадсон-Одої, Барклі, Галлахер, Чілуелл, Зієш, Гаверц, Кенеді.

Челсі (2 тайм): Беттінеллі, Джеймс, Аспілікуета, Ампаду, Емерсон, Алонсо, Маунт, Жоржіньо, Пулішич, Батшуайї, Вернер.