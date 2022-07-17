Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.
Арсенал — Евертон, getty images
17 липня 2022, 11:33
У рамках передсезонного турне в Сполучених Штатах Америки лондонський Арсенал та ліверпульський Евертон, які представляють англійську Прем'єр-лігу, провели товариську зустріч.
Підопічні Мікеля Артети контролювали хід протистояння і закономірно відправили у ворота "ірисок" два м'ячі без відповіді ще в першому таймі,здобувши у підсумку перемогу.
Забитими голами відзначив Габріел Жезус та Букайо Сака.
Огляд матчу:
Арсенал — Евертон 2:0
Голи: Жезус, 33, Сака, 36