Англия

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках передсезонного турне в Сполучених Штатах Америки лондонський Арсенал та ліверпульський Евертон, які представляють англійську Прем'єр-лігу, провели товариську зустріч.

Підопічні Мікеля Артети контролювали хід протистояння і закономірно відправили у ворота "ірисок" два м'ячі без відповіді ще в першому таймі,здобувши у підсумку перемогу.

Забитими голами відзначив Габріел Жезус та Букайо Сака.

Огляд матчу:

Арсенал — Евертон 2:0

Голи: Жезус, 33, Сака, 36