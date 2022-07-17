Англия

Офіційно про підписання вінгера Шахтаря можуть оголосити у серпні через правила ФІФА.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон, як і очікувалося, продовжить кар'єру в лондонському Фулгемі, який вийшов до АПЛ за підсумками минулого сезону.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 22-річний ізраїльтянин уже як два тижні є гравцем "дачників", але через правила ФІФА щодо футболістів із клубів України офіційно про трансфер можуть оголосити аж в серпні цього року.

Наразі Соломон перебуває на передсезонному зборі з Фулгемом. Уважні вболівальники у соціальних мережах побачили Манора під час трансляції одного із товариських матчів лондонського клубу.

Очікується, що Соломон підписав з Фулгемом орендну угоду на один рік, хоча спочатку лондонці домовлялися з Шахтарем про повноцінний трансфер за 7,5 мільйонів євро, допоки ФІФА не продовжила свій дозвіл для футболістів з клубів України щодо припинення контрактів та можливості пошуку нових для себе команд .