Сонні Перкінс приєднається до "павичів".
Сонні Перкінс, getty images
17 липня 2022, 15:59
Юний нападник Сонні Перкінс, у якого завершився контракт із Вест Гемом цього літа, приєднається до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 18-річний англієць перейде в Лідс Юнайтед.
Сторони погодили всі умови переходу, а про трансфер незабаром буде оголошено офіційно.
Минулого сезону Перкінс виступав за молодіжні команди Вест Гема, провівши у всіх турнірах 29 матчів, забивши 14 голів і віддав 2 асисти.