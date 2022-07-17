Юний нападник Сонні Перкінс, у якого завершився контракт із Вест Гемом цього літа, приєднається до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 18-річний англієць перейде в Лідс Юнайтед.

Сторони погодили всі умови переходу, а про трансфер незабаром буде оголошено офіційно.

Минулого сезону Перкінс виступав за молодіжні команди Вест Гема, провівши у всіх турнірах 29 матчів, забивши 14 голів і віддав 2 асисти.