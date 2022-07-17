Англия

Захисник побоюється, що не отримає ігрового часу у складі "синіх".

Леві Колвілл схиляється до відходу з Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його іноформацією, 19-річний футболіст вивчає всі варіанти, які він має на даний момент.

Челсі придбав Каліду Кулібалі, а також хоче підписати ще двох захисників. У сфері інтересів лондонської команди – Преснель Кімпембе та Жуль Кунде.

Колвіл побоюється, що у разі придбання всіх цілей, він сидітиме на лавці для запасних або зовсім не потраплятиме в заявку Челсі.

Минулого сезону Колвілл виступав за Гаддерсфілд у Чемпіоншипі: на його рахунку 32 матчі у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.