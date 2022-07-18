Англія

"Сині" хочуть придбати 23-річного футболіста.

Челсі має намір підписати Жюля Кунде, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За його інформацією, найближчими днями "сині" зроблять ставку по 23-річному захиснику.

Очікується, що Челсі запропонує менше 65 мільйонів євро, які вимагає Севілья.

Зазначимо, що спочатку "сині" хотіли повернути Натана Аке, проте не змогли досягти угоди з Манчестер Сіті, внаслідок чого було ухвалено рішення вийти з переговорів та звернути увагу на інші цілі.

За минулий футбольний рік Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.