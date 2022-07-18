"Сині" хочуть підписати двох захисників до кінця трансферного вікна.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
18 липня 2022, 16:53
Челсі продовжує шукати посилення на трансферному ринку, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "сині" відновили переговори із Жюлем Кунде, оскільки зірвався перехід Натана Аке з Манчестер Сіті. Однак у Челсі є серйозний конкурент в особі Барселони.
Крім того, лондонський клуб також хоче придбати Преснеля Кімпембе із ПСЖ. Якщо Челсі придбає і Кунде, і Кімпембе, то захисник Леві Ковілл піде з лондонської команди.
За минулий футбольний рік Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас. Кімпембе провів 41 матч, у яких забив два м'ячі за ПСЖ.