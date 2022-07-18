Англія

"Сині" хочуть підписати двох захисників до кінця трансферного вікна.

Челсі продовжує шукати посилення на трансферному ринку, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "сині" відновили переговори із Жюлем Кунде, оскільки зірвався перехід Натана Аке з Манчестер Сіті. Однак у Челсі є серйозний конкурент в особі Барселони.

Крім того, лондонський клуб також хоче придбати Преснеля Кімпембе із ПСЖ. Якщо Челсі придбає і Кунде, і Кімпембе, то захисник Леві Ковілл піде з лондонської команди.

За минулий футбольний рік Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас. Кімпембе провів 41 матч, у яких забив два м'ячі за ПСЖ.