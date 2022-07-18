Англія

Лондонський клуб хоче придбати центрбека іспанської команди.

Челсі має намір отримати Жюля Кунде, повідомляє журналіст Натан Гіслінг.

За його інформацією, "сині" запропонували 50 мільйонів євро та бонуси за 23-річного футболіста.

Він також повідомляє, що Челсі впевнений у підписанні французького футболіста, хоча Барселона, як і раніше, зацікавлена в гравці.

За минулий футбольний рік Жюль награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.