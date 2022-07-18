Англія

25-річний футболіст незабаром має завершити перехід до складу "канонірів".

Арсенал завершує перехід Олександра Зінченка, повідомляють журналісти Давид Орнштейн та Фабриціо Романо.

За його інформацією, сума трансферу складе 30 мільйонів фунтів і ще два у вигляді бонусу.

Окрім того, сьогодні увечері Зінченко погодив з Арсеналом особистий контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

Очікується, що найближчими днями українець пройде медичний огляд.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.