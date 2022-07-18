Англія

Агенти іспанського футболіста хочуть, щоби він змінив клуб.

Представники захисника Вільярреала Пау Торреса ведуть переговори із кількома клубами, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Центрбека запропонували придбати клубам АПЛ. Йдеться про Манчестер Сіті та Челсі.

Також обговорювався перехід футболіста до Ювентуса, проте на даний момент "б'янконери" зосереджені на трансфері захисника Торіно Глейсона Бремера.

Нагадаємо, що на даний момент Манчестер Сіті не зацікавлений у центральних захисниках, а Челсі виявляє інтерес до Жюля Кунде та Преснеля Кімпембе.