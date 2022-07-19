"Шпори" придбали до свого складу талановитого вінгбека.
Джед Спенс, Getty Images
19 липня 2022, 11:57
Джед Спенс продовжить кар'єру у Тоттенгемі, повідомив офіційний сайт "шпор".
21-річний футболіст завершив перехід до лондонської команди, підписавши угоду на п'ять років – до літа 2027 року.
За чутками, сума трансферу склала близько 15 мільйонів фунтів, а також включатиме деякі бонуси.
Минулого сезону Спенс виступав на правах оренди за Мідлсбро. Він провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та зробив 5 результативних передач.
Таким чином, Спенс став шостим придбанням Тоттенгема цього літа вслід за Перишичем, Форстером, Біссумою, Рішарлісоном і Ленгле.