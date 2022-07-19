Англія

25-річний футболіст завершує перехід до складу "канонірів".

Арсенал планує наступні кроки, щоб оголосити про перехід Олександра Зінченка, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 25-річний футболіст сьогодні може залишити розташування Манчестер Сіті, щоб приєднатися до Арсеналу. Далі українець пройде медичний огляд.

Очікується, що цього тижня відбудеться перша та друга частина медичного огляду Зінченка.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.