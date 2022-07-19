Англія

"Сині" близько підібралися до погодження угоди з французьким футболістом.

Челсі сьогодні може погодити трансфер Жюля Кунде із Севільї, повідомляє RadioSevilla.

За інформацією джерела, лондонський клуб підібрався близько до здійснення переходу, а Барселона поки не зробила пропозицію щодо центрбеку.

Водночас, низка інших джерел повідомляє, що якщо Челсі і погодить трансфер сьогодні, це ще нічого не означатиме. Швидше за все, Кунде зачекає на пропозицію від Барселони, а лише потім думатиме, до якого клубу перейти.

За минулий футбольний рік Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.