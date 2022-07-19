Англія

Новачок АПЛ продовжує літню трансферну кампанію.

Ноттінгем Форест, який отримав промоушн цього літа до Англійської Прем'єр-Ліги, продовжує трансферну кампанію напередодні чергового розіграшу чемпіонату.

Так, "лісники" близькі до підписання лівого захисника Гаддерсфілду Харрі Тоффоло, повідомляє Фабріціо Романо. Очікується, що угода буде закрита найближчими днями.

Минулого сезону футболіст зіграв 48 матчів за свій клуб, в яких забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює Тоффоло у 2,5 млн євро.

Раніше Ноттінгем Форест підписав Агілеру.