Англія

Юнак потужно відіграв минулий сезон.

Академія англійського Евертона за часи існування заробила собі дуже гучне ім’я завдяки відомим футболістам, тому найближчими роками намагатиметься не зменшувати обертів у продукуванні нових якісних виконавців.

До їхнього числа, безумовно, належить атакувальний півзахисник Еміліо Ловренс, який також має навички гри на обох флангах нападу.

У свої 16 років шотландський юнак уже є повноцінним гравцем команди "ірисок" віком до 18 році, а його прогресом доволі швидко почали цікавитись імениті клуби на батьківщині.

Зокрема, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, можливістю переманити його до складу своїх молодіжних команд не тільки зацікавився, а й одразу скористався Манчестер Сіті.

Довготривала угода вже була надіслана на підпис представникам юного футболіста, а найближчим часом варто очікувати на офіційне оголошення про перехід.

За минулий рік Ловренс зіграв 22 матчі, забивши шість голів та віддавши три гольові передачі.