Англія

Клуб підсилився талановитим англійцем.

Англійський Лідс на своєму сайті оголосив про підписання форварда Вест Гема Сонні Перкінса.

18-річний нападник уклав трирічну угоду з "білими" до 2025 року після того, як цього літа закінчився його контракт з "гаммерс".

Футболіст вважається одним з найталановитіших гравців свого покоління в країні. За Вест Гем він дебютував у Лізі Європи УЄФА проти Рапіду. На його рахунку лише три матчі за основну команда.

Сонні став сьомим літнім підписанням клубу після приходу Брендена Ааронсона, Расмуса Крістенсена, Марка Роки, Дарко Г'ябі, Тайлера Адамса та Луїса Сіністерри.

Очікується, що він буде грати спочатку за команду Лідса U-23.