Англія

"Каноніри" поки не робили пропозицій щодо бельгійця, але Мікель Артета є його великим шанувальником.

Напередодні з'явилося чергове підтвердження авторитетних джерел, що український універсал Олександр Зінченко змінить Манчестер Сіті на лондонський Арсенал. Лідер збірної України вже підписав контракт із "канонірами" — залишилося лише офіційне підтвердження з боку лондонців.

Незважаючи на майбутній трансфер 25-річного українця, роботу на трансферному ринку з боку Арсеналу ще не завершено. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, клуб із Північного Лондона, як і раніше, зберігає інтерес до центрального півзахисника Лестера Юрі Тілеманса, чий контракт закінчується через рік.

За інформацією джерела, Арсенал поки не робив офіційної пропозиції щодо 25-річного бельгійця, але головний тренер команди Мікель Артета є великим шанувальником таланту хавбека Лестер Сіті.

Також зазначається, що особисто сам Тілеманс хоче залишити табір "лисиць" та приєднатися до Арсеналу, тому він чекає пропозицій, а лондонці незабаром можуть перейти від фази серйозного інтересу у гравці до конкретних дій щодо його трансферу.

Раніше неодноразово повідомлялося, що Лестер готовий відпустити Юрі Тілеманса за 25 мільйонів фунтів, враховуючи його спливаючий контракт влітку 2023 року.