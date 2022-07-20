Англія

Залишилося дочекатися офіційного оголошення від "канонірів" чи "городян".

Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко підписав контракт із лондонським Арсеналом. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Угода з 25-річним футболістом збірної України розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, сума трансферу складе близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще два мільйони передбачені як бонуси.

Минулого сезону Зінченко провів 28 поєдинків, які віддали п'ять результативних передач.