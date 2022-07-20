Залишилося дочекатися офіційного оголошення від "канонірів" чи "городян".
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
20 липня 2022, 18:06
Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко підписав контракт із лондонським Арсеналом. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
Угода з 25-річним футболістом збірної України розрахована до літа 2026 року.
Нагадаємо, сума трансферу складе близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще два мільйони передбачені як бонуси.
Минулого сезону Зінченко провів 28 поєдинків, які віддали п'ять результативних передач.