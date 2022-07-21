Англія

Український півзахисник незабаром буде презентований у якості нового гравця "канонірів".

Напередодні авторитетні джерела вкотре повідомили, що український універсал Олександр Зінченко цього літа змінить Манчестер Сіті на лондонський Арсенал. Лідер збірної України вже підписав контракт із "канонірами" до 2026 року — залишилося лише офіційне підтвердження з боку лондонців.

У мережі з'явилося чергове підтвердження того, що Зінченко нині перебуває у Орландо (США), де Арсенал проводить свій передсезонний збір.

Один із уболівальників "канонірів" в Орландо зняв відео з 25-річним українцем на території, де нині базується лондонський Арсенал, і побажав йому успіхів. Цей відеоролик спочатку з'явився в Telegram-каналі ФАЙФ-О-КЛОК, а потім стрімко поширився у соцмережах.



Незабаром Арсенал офіційно оголосить про підписання Олександра Зінченка, трансфер якого коштуватиме клубу з Північного Лондона 35 мільйонів євро.

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.