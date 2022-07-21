Український півзахисник незабаром буде презентований у якості нового гравця "канонірів".
Олександр Зінченко, getty images
21 липня 2022, 00:59
Напередодні авторитетні джерела вкотре повідомили, що український універсал Олександр Зінченко цього літа змінить Манчестер Сіті на лондонський Арсенал. Лідер збірної України вже підписав контракт із "канонірами" до 2026 року — залишилося лише офіційне підтвердження з боку лондонців.
У мережі з'явилося чергове підтвердження того, що Зінченко нині перебуває у Орландо (США), де Арсенал проводить свій передсезонний збір.
Один із уболівальників "канонірів" в Орландо зняв відео з 25-річним українцем на території, де нині базується лондонський Арсенал, і побажав йому успіхів. Цей відеоролик спочатку з'явився в Telegram-каналі ФАЙФ-О-КЛОК, а потім стрімко поширився у соцмережах.
Незабаром Арсенал офіційно оголосить про підписання Олександра Зінченка, трансфер якого коштуватиме клубу з Північного Лондона 35 мільйонів євро.
Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.