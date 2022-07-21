Шотландський фахівець не має наміру відпускати 25-річного футболіста.
Ісса Діоп, Getty Images
21 липня 2022, 16:59
Фулгем та Вест Гем погодили перехід Ісси Діопа, повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, незважаючи на домовленість, Девід Моєс наклав вето на цей трансфер.
Шотландський фахівець хоче зберегти француза у своїй команді, незважаючи на пропозицію 20 мільйонів євро.
Контракт Ісси з Вест Гемом розрахований ще на один сезон.
Минулого сезону Діоп провів 24 матчі у всіх турнірах: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.