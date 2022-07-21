Новачок Манчестер Сіті прокоментував інтерес до себе від інших команд.
КАЛВІН ФІЛЛІПС, getty images
21 липня 2022, 19:22
Літній новачок Манчестер Сіті Калвін Філліпс прокоментував інтерес до себе збоку Манчестер Юнайтед.
Футболіст запевнив, що манкуніанці не мали жодних шансів при переговорах, адже цей клуб — історичний суперник Лідса.
"Вони не мали жодного шансу. Вся моя сім'я вболіває за Лідс, який є принциповим суперником Манчестер Юнайтед. Це честь для мене, що вони хотіли здійснити трансфер, але я повинен був до кінця бути відданим Лідсу.
Я повинен зберігати вірність людям та команді, яка надала меня шанс", — розповів Філліпс.
Манчестер Сіті заплатив за його трансфер 42 мільйона фунтів плюс бонуси.