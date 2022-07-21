Англія

Новачок Манчестер Сіті прокоментував інтерес до себе від інших команд.

Літній новачок Манчестер Сіті Калвін Філліпс прокоментував інтерес до себе збоку Манчестер Юнайтед.

Футболіст запевнив, що манкуніанці не мали жодних шансів при переговорах, адже цей клуб — історичний суперник Лідса.

"Вони не мали жодного шансу. Вся моя сім'я вболіває за Лідс, який є принциповим суперником Манчестер Юнайтед. Це честь для мене, що вони хотіли здійснити трансфер, але я повинен був до кінця бути відданим Лідсу.

Я повинен зберігати вірність людям та команді, яка надала меня шанс", — розповів Філліпс.

Манчестер Сіті заплатив за його трансфер 42 мільйона фунтів плюс бонуси.