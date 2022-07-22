У кожному поєдинку англійської першості з цієї добірки було забито щонайменше чотири м'ячі.
Ман Сіті - Ліверпуль, getty images
22 липня 2022, 17:44
Англійська Прем'єр-ліга у соціальних мережах визначила п'ять найкращих та незабутніх своїх поєдинків за підсумками минулого сезону.
До цієї добірки потрапили наступні матчі АПЛ-2021/22:
Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:2 (10.04.2022)
Астон Вілла — Вулвергемптон 2:3 (16.10.2021)
Манчестер Сіті — Тоттенгем 2:3 (19.02.2022)
Брентфорд — Ліверпуль 3:3 (25.09.2021)
Вест Гем — Челсі 3:2 (04.12.2021)