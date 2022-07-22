Англія

Коуч бажає мати конкурентоспроможний склад.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг зауважив, що клубу необхідно підсилити позицію форварда.

"Так, вважаю, що нам потрібен новий форвард, якщо ми хочемо досягати успіхів. На нас чекає довгий сезон. Це одна з причин, через яку нам потрібен форвард, а ще – кількість матчів. Потрібно мати більше варіантів в атаці. Але ми ще маємо час.

Ми підписали Еріксена у півзахист і дуже раді цьому. На даний момент я дуже задоволений грою півзахисту та атаки. Але при цьому я знаю, що цього сезону буде багато матчів і чемпіонат світу, тому потрібно більше варіантів.

В нас хороша команда. Нам потрібен хороший склад, щоб досягти правильного результату наприкінці сезону".

Також тен Гаг розповів про гру лінії атаки у передсезонних поєдинках.

"Трійка Санчо — Марсіасль — Рашфорд можуть бути нашою основною, вони добре поєднуються один з одним. Коли дивишся на них, мимоволі думаєш, що тобі як тренеру дуже пощастило.

Вони становлять серйозну загрозу і є потужною зброєю нашої команди. Нам потрібно розвивати їхню гру", — розповів фахівець.