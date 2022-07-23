Англія

Англійському клубу конче необхідний новий півзахисник.

Цьогорічна літня трансферна кампанія ознаменувалась спробами каталонської Барселони зробити трансфер свого центрального півзахисника Френкі де Йонга до англійського Манчестер Юнайтед, що в підсумку виявилось доволі складним завданням.

На поточний момент сторони досі не досягли згоди під час перемовин, проте стрімке наближення початку нового сезону фактично змушує їх пришвидшувати настання моменту вирішення цього питання.

"Червоні дияволи" також мають певну вичерпну межу власного інтересу в цьому трансфері, і вже намітили собі можливу заміну для Френкі де Йонга, якщо перемовини з "блаугранас" не закінчяться успіхом у найближчий час.

Юнайтед, як і рік тому, придивляється до центрального півзахисника римського Лаціо Сергія Мілінковича-Савича, за якого свого часу відмовились викладати 100 млн євро.

Чинний контракт із "орлами" в футболіста діє до 2024 року, проте ключовою перепоною до можливого переходу для сербського виконавця може стати відсутність англійського колективу в прийдешньому груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Проте італійська преса повідомляє, що агент 27-річного серба, Матея Кежман, напередодні завітав до розташування римського клубу.

У минулому сезоні Мілінкович-Савич відіграв 47 матчів, забивши 11 голів та зробивши 12 гольових передач.