Испания

На футболіста чинять тиск вже з двох сторін.

Сага із трансфером півзахисника каталонської Барселони та збірної Нідерландів Френкі Де Йонга до Манчестер Юнайтед набирає обертів.

Після того, як "червоні дияволи" досягли домовленості із "блаугранас" стосовно фінансової сторони угоди, розпочались посилені переговори із самим футболістом.

Де Йонг не має особливого бажання змінювати клуб, про що він вже повідомив обидва клуби. Тим не менш, тепер й самі каталонці хочуть позбутись гравця.

Справа в тому, що при такому розвитку подій клуб зможе зекономити близько 40 млн євро на зарплаті хавбека, що суттєво покращить фінансові справи Барселони, повідомляє Mundo Deportivo. Нещодавно боси іспанців напряму звернулись до виконавця із проханням прийняти пропозицію Манчестер Юнайтед.

Наразі невідомо, як на це відреагував Де Йонг, але ймовірно, це вплине на його подальші дії стосовно свого місця роботи.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше агенти Де Йонга попередили МЮ про небажання футболіста здійснювати трансфер.