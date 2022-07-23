Англія

Захисник може вперше змінити країну виступів.

За свою вже достатньо тривалу професійну кар’єру 29-річний фланговий захисник севільського Бетіса Алекс Морено ще ніколи не перебував у статусі гравця закордонного клубу.

На тлі чергового вдалого сезону цю традицію для іспанського виконавця вже найближчим часом може порушити англійський Ноттінгем Форест, який наразі вивчає можливості для здійснення цього трансферу.

Портал Transfermarkt оцінює представника каталонської школи футболу в 18 млн євро, у той час як його поточний контракт добігає кінця в 2025 році.

За останній футбольний рік Морено зіграв 45 матчів, забивши п’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.