Англія

Чемпіонам Англії цих грошей здалось недостатньо.

Англійський Манчестер Сіті в поточній трансферній кампанії зробив дуже коштовне придбання у вигляді нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда, що суттєво ускладнило умови ротації для юних виконавців академії клубу, які тільки-но почали робити перші кроки в дорослому футболі.

Зокрема, ідеться про 19-річного Ліама Делапа, який уже встиг зіграти в шести поєдинках за "дорослу" команду Сіті (1 гол).

Ситуацією довкола перспективного форварда намагається скористатись Саутгемптон, запропонувавши "містянам" 19 млн євро в якості компенсації.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, цього для клуба з Манчестера виявилось замало, тому чинні чемпіони Англії відхилили першу пропозицію "святих".

Делап у цьому сезоні загалом зіграв 15 матчів, забивши вісім голів та віддавши дві гольові передачі.